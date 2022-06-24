Putin , "Bazı devletlerin düşüncesiz ve bencil eylemleri nedeniyle küresel ekonomiyi etkisi altına alan bu kriz durumundan ancak dürüst ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği temelinde bir çıkış yolu bulmak mümkün" dedi.

Rus lider, gerçekten çok kutuplu bir hükümetler arası ilişkiler sisteminin şekillendirilmesi için, birleştirici bir politika geliştirmek için, daha önce hiç olmadığı kadar BRICS ülkelerinin liderliğine ihtiyaç duyulduğunu ve bunun evrensel olarak kabul edilmiş normlara dayanması gerektiğini vurguladı.

Putin'e göre, BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) gerçekten muazzam bir siyasi, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve insani potansiyele sahip.

Küresel arenadaki etkilerinin her yıl arttığına dikkat çekti.

Putin , “Rusya, tüm [BRICS] ortaklarıyla yakın çok yönlü etkileşim geliştirmeye ve uluslararası ilişkilerdeki rolünün geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam etmeye hazır” dedi .