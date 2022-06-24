ABD'li spor giyim devi, mart ayında online siparişleri durdurdu ve ülkede sahibi olduğu mağazalarını kapattı.

Yerel ortaklar tarafından işletilen dükkanlar çalışmaya devam etti, ancak firma bu anlaşmaları iptal ediyor.

Ağ devi Cisco da Rusya ve Belarus'daki operasyonlarını tamamen kapatmaya başlayacağını söyledi.

Son haftalarda ayrılma planlarını kesinleştiren diğer şirketler arasında McDonald's ve Starbucks yer alıyor.

Şirket yaptığı açıklamada, "Nike, Rusya pazarından ayrılma kararı aldı. Önceliğimiz, önümüzdeki aylarda operasyonlarımızı sorumlu bir şekilde küçültürken çalışanlarımızı tam olarak desteklediğimizden emin olmak" dedi.

Nike'ın web sitesine göre, şirketin Rusya'da yaklaşık üçte biri kapalı olan 50'den fazla mağazası var.

Mayıs ayında Rus medyası, şirketin Rusya'daki 37 mağazadan sorumlu en büyük franchise sahibiyle olan anlaşmasını sonlandırdığını bildirdi.

Nike daha önce Rusya ve Ukrayna'nın birlikte şirketin gelirinin yüzde 1'inden azını oluşturduğunu açıklamıştı.