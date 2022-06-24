Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasası, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün "hayır" oyuna karşı, 65 senatörün "evet" oyu ile kabul edildi.

Yasalaşması yolundaki bir sonraki adım için Temsilciler Meclisinin onayına sunulan tasarı, silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeriyor.

Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisinin de onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.