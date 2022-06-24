Eyalete bağlı Charallave kasabasında düşen Learjet 55 tipi küçük uçakta toplam 6 kişi seyahat ediyordu.

Kazada, 2'si mürettebat 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerden biri Venezuela'nın önemli futbol kulüplerinden Estudiantes de Merida'nın başkanı Christian Toni olduğu bildirildi.

Venezuela Futbol Federasyonu'ndan (FVF) kazaya ilişkin açıklamada, "Derin bir acı ve üzüntüyle haberi aldık... Venezuela futbolu yas tutuyor." ifadesine yer verildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.