ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), bugünkü toplantısında, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın koronavirüs aşısının 6-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanabileceğine oy birliğiyle karar verdi.

Karar, CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzasından sonra yürürlüğe girecek.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları da 15 Haziran'da, Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği COVID-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirmişti.

ABD’de şu an, 6-17 yaş arası çocuklar için sadece Pfizer/BioNTech ilaç firmasının COVID-19 aşısının kullanılmasına izin veriliyor.