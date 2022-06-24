Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den 6-17 yaş çocuklar için Moderna'nın COVID-19 aşısına onay
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Moderna'nın 6 ila 17 yaş arası grup için geliştirdiği COVID-19 aşısını onayladı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), bugünkü toplantısında, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın koronavirüs aşısının 6-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanabileceğine oy birliğiyle karar verdi.
Karar, CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzasından sonra yürürlüğe girecek.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları da 15 Haziran'da, Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği COVID-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirmişti.
ABD’de şu an, 6-17 yaş arası çocuklar için sadece Pfizer/BioNTech ilaç firmasının COVID-19 aşısının kullanılmasına izin veriliyor.
Etiketler: Koronavirüs ABD Koronavirüs Aşısı
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