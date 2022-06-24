Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre güneydoğusundaki Rusya'nın merkezindeki Ryazan kenti yakınlarında Ilyushin Il-76 nakliye uçağının düşmesi sonucu çok sayıda mürettebat öldü.

İlk raporlar, uçakta dokuz veya 10 kişi olduğunu gösteriyor.

Rus basınında acil servislere dayandırılan haberlere göre, en az iki kişi öldü, altı kişi yerel hastanelere kaldırıldı.

Sosyal medyada dolaşan çok sayıda fotoğraf ve video, düşen jetin bir Ilyushin Il-76 olduğunu gösterdi, ancak yetkililer bunun sivil mi yoksa askeri bir uçak mı olduğunu henüz doğrulamadı.

Uçak görünüşe göre bir otoyolun yakınındaki araziye düştüğü için yerde altyapı hasarı bildirilmedi.

Kazaya çok sayıda itfaiye ve ambulansın müdahale ettiği görüldü, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.