Gazeteye göre, geçen hafta Gazprom'un parçalarla ilgili teknik bir sorun nedeniyle gaz akışını yüzde 60 oranında azaltması, arzın tamamen kapatılabileceği endişelerini artırıyor.

Bu, Avrupa'nın kış mevsimi öncesinde gaz rezervlerini tamamlamaya çalışması döneminde geldi.

Gazprom'un Nord Stream 1 gaz boru hattı, her yıl Temmuz ayı ortasında bakımdan geçiyor.

Çalışmanın tarihlerinin bu ayın başlarında 11 Temmuz ile 21 Temmuz arasında gerçekleşeceği teyit edildi ve Almanya Federal Ağ Ajansı, 10 günlük süre boyunca boru hattından gaz taşınmasının imkansız olacağı konusunda uyardı.

Son yıllarda, Kuzey Akımı yoluyla tedarikte yaşanan bakımla ilgili eksiklik, Ukrayna veya Polonya üzerinden artan akışlarla telafi edildi.

Bununla birlikte, çeşitli yetkililer ve endüstri temsilcileri FT'ye Rusya'nın bu sefer bunu yapmayabileceğinden korktuklarını ve kıtayı gaz kıtlığıyla karşı karşıya bırakacağını söyledi.

Alman hükümeti Perşembe günü , üç seviyeli gaz acil durum planının ikinci “alarm” seviyesini ilan etti.

Federal Şebeke Ajansı'na göre, gaz arzındaki durum şu anda istikrarlı, ancak Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus arzı mevcut düşük seviyede kalırsa, Almanya ek önlemler almadan Aralık ayına kadar deposunu yüzde 90'a kadar doldurmakta zorlanacak.