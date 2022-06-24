Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 07:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da çıkan çatışmada 4'ü polis 12 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Meksika'nın Guadalajara eyaletinde, güvenlik güçleriyle çete üyeleri arasında çıkan çatışmada 4'ü polis 12 kişi öldü.
Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı El Salto kasabasında, ihbar üzerine olay yerine giden polise ateş açıldı.
Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirdi, 8 çete üyesi öldürüldü.
Görgü tanıklarına göre 1 saatten fazla süren çatışma sonucunda 8 çete üyesi gözaltına alındı.
Saldırganların üstü açık iki pikapla uzun namlulu silahlarla ateş açtığı bildirildi.
Savcılık, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: Meksika
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