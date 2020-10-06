8 milyona yakın kişinin koronavirüse yakalandığı ABD'de

vakalar Beyaz Saray'da da artıyor. Son bir haftada 10'dan fazla vaka tespit edildi.

Ancak yeterli tedbirlerin hala alınmadığı belirtiliyor.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönerken sergilediği rahat tavırlar da eleştiri konusu oldu.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamayı sürdürmesi endişeleri biraz daha artırdı. Amerikan basını, Beyaz Saray'da virüsün daha da yayılabileceğini belirtiyor.

Beyaz Saray personeli önlemlerin yetersizliğinden şikayetçi

Trump'ın Beyaz Saray balkonunda maskesini çıkararak selam verdiği sırada hemen arkasında bir fotoğrafçı vardı. Yayınladığı videoda ise halkına yüz binlerce can alan virüsten "korkmamaları" çağrısında bulundu.

Beyaz Saray personeli ise tedirgin. Alınan önlemlerin yetersizliğinden şikayet ediliyor. Beyaz Saray'da çalışan istihbarat çalışanlarının enfekte olup olmadığı güvenlik nedeniyle açıklanmıyor.

Beyaz Saray'da maske zorunluluğu yok

Beyaz Saray Sözcüsü Trump'a sınırlı sayıda kişinin yaklaşacağını ve yanına giden görevlilerin koruyucu kıyafetler kullanacağını belirtti.

Beyaz Saray'da maske takma zorunluluğu ise hala bulunmuyor.