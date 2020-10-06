ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra kaydedilen ve Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Koronavirüs hakkında çok fazla şey öğrendim. Kesin olan bir şey var. Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın. Virüsü yeneceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Uzun zamandır ilk defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum"

ABD'nin dünyadaki en iyi ilaçlara sahip olduğunu savunan Trump, "Hastaneye ilk gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Ancak iki gün önce hastaneden ayrılabilirdim. Uzun zamandır ilk defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum." dedi.

"İşimizin başına dönüyoruz"

İzleyicilerine, hayatlarını virüse teslim etmeme çağrısında bulunan Trump, "İşimizin başına dönüyoruz. Lideriniz olarak ben önde olacağım. Biliyorum ortada tehlike var ama bunu yapmak zorundaydım. Önde duracağım ve liderlik yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin"

Kendini daha iyi hissettiğini vurgulayan Trump, "Belki de benim bağışıklığım vardır, bilemiyorum. Ama virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Dikkatli olun." diye konuştu.

Trump, aşı ve tedavi çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, Walter Reed Askeri Hastanesinde kendisi ile ilgilenen herkese teşekkür etti.

Trump ve eşi COVID-19'a yakalanmıştı

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece COVID-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Donald Trump hastanede geçirdiği 3 gecenin ardından, pazartesi akşam saatlerinde taburcu olmuştu.