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Dünya
The Guardian 05.02.2024 14:04

CNN çalışanları kanalın İsrail yanlısı politikasına isyan etti

CNN personeli, tepeden gelen baskının, İsrail'in iddialarının haberleştirilmesine ve Filistinlilerin bakış açılarının susturulmasına yol açtığını söylüyor.

CNN çalışanları kanalın İsrail yanlısı politikasına isyan etti

CNN, İsrail propagandasının yeniden canlanmasına ve kanalın Gazze'deki savaşla ilgili haberlerinde Filistinlilerin bakış açılarının sansürlenmesine yol açtığını söyledikleri yayın politikaları nedeniyle, kendi personelinin tepkisiyle karşı karşıya.

ABD'deki ve yurtdışındaki CNN haber odalarındaki gazeteciler, yayınların yönetim fermanları ve haber onay süreci nedeniyle çarpıtıldığını, bunun da 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırısının oldukça kısmi bir şekilde haberleştirilmesine yol açtığını söylüyorlar.

Bir CNN çalışanı, "Savaşın başlamasından bu yana çıkan haberlerin çoğu, ilk haber ne kadar doğru olursa olsun, kurumsal önyargı nedeniyle çarpıtıldı" dedi.

Filistinlilerin bakış açılarını aktarma konusunda sıkı kısıtlamalar var

Çeşitli haber odalarındaki altı CNN çalışanının ifadelerine ve Guardian'ın elde ettiği bir düzineden fazla dahili not ve e-postaya göre , günlük haber kararları, CNN'in Atlanta'daki genel merkezinden gelen ve yayına ilişkin katı kurallar belirleyen bir dizi direktif akışıyla şekilleniyor.

İsrail hükümetinin açıklamaları göründüğü gibi kabul edilirken, Hamas'tan alıntı yapma ve diğer Filistinlilerin bakış açılarını aktarma konusunda sıkı kısıtlamalar içeriyor.

Ayrıca, çatışmayla ilgili her haberin yayınlanmadan önce Kudüs bürosu tarafından netleştirilmesi gerekiyor.

CNN gazetecileri, haber tarzının en üst düzeyde, 7 Ekim Hamas saldırısından iki gün sonra göreve başlayan yeni genel yayın yönetmeni ve CEO'su Mark Thompson tarafından belirlendiğini söylüyor.

Bazı personeller, Thompson'ın, BBC'nin genel müdürü olduğu dönemde birçok kez İsrail hükümetinin baskısına boyun eğmekle suçlandığı göz önüne alındığında, haberciliği etkilemeye yönelik dış girişimlere direnme konusundaki istekliliğinden endişe duyuyor.

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