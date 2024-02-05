Filistin: İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın yerini değiştirmeye yönelik girişimlerini reddediyoruz

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, hükümetin haftalık olağan toplantısında konuştu.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın yerini değiştirmeye çalıştığına işaret eden Iştiyye, "Bizler de diyoruz ki: Refah, Mısır ile Filistin arasında olan bir sınır kapısıdır. O da Mısır ve Filistin'i ilgilendiren bir konudur." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın idaresi için 2005 yılından beri Avrupa polis teşkilatıyla anlaşmalarının olduğuna işaret eden Iştiyye, Refah Sınır Kapısı'nın, İsrail'in yerini değiştirmesi veya kapatması durumunda dahi yeniden açılarak Mısır-Filistin meselesi olarak kalacağını kaydetti.

Iştiyye, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın yerini değiştirmeye yönelik her türlü girişimini reddettiklerini vurguladı.

ABD'nin İsrailli bazı Yahudi yerleşimcileri yaptırım listesine almasından duydukları memnuniyeti dile getiren Iştiyye, radikal Yahudi yerleşimcilerin yaptırım listesine alınmasının yeterli olmadığının, yerleşim projelerinin tümüne karşı adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze'de ölü, yaralı ve kayıpların toplam sayısı 100 bine yaklaştı"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin ise Iştiyye, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'deki suçları 5. ayına giriyor. Uluslararası Adalet Divanı kararına rağmen ne akan kan ne de açlık durdu. Gazze'de ölü, yaralı ve kayıpların toplam sayısı 100 bine yaklaştı. Bunların çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor."

Filistin Başbakanı Iştiyye, uluslararası toplumdan Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırım suçlarının önüne geçilmesi talebinde bulundu.

İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı Mısır-Gazze-İsrail sınırındaki üçgene taşımanın üzerinde çalıştığı ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.