TRT Haber Teksas'taki sınır gerilimini ABD'lilere sordu

ABD’nin güney sınırının güvenliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Senatörler sınır güvenliği tasarısının metnini açıkladı.

Bu konuda başı epey ağrıyan ABD Başkanı Joe Biden Kasım’daki başkanlık seçimi öncesi geri adım atarak katı sınır tedbirlerinin yer alması beklenen tasarıyı kabul etmiş görünüyor.

Bundan cesaret alan Teksas Valisi, jiletli telleri kesmek bir yana, yarım kalan sınır duvarının inşaatına devam kararı aldı.

Teksas’a destek veren Cumhuriyetçi Valiler sınırda Teksas Valisi’nin arkasında birlik mesajı verirken, Trump destekçileri ‘Sınırımızı Geri Alın’ sloganıyla Teksas’a akın etti.

TRT Haber’e konuşan Cumhuriyetçi Parti seçmeni göçmenlere karşı olmadıklarını, belgesiz ve yasadışı göçe tepki gösterdiklerini söyledi.

Teksas'ta sınır dışı tedbirler artırılıyor

ABD’de sınır güvenliği yasa tasarısı görüşülürken Teksas’tan yeni adımlar geldi.

Birleşik Devletler Meksika sınırında son yıllarda yoğun yasa dışı göçe sahne olan Teksas geçişi bugünlerde sakin.

Orta ve Güney Amerika’dan gelen göçmenler çoğunlukla New Mexico, Arizona ve Californiya eyaletlerini kullanmaya başladı. Bunun temel sebebi Teksas eyaletinin kendi tedbirlerini alarak sınıra jiletli ve dikenli teller çekmesi. Biden yönetimi Teksas Valisi’nden bu telleri kaldırması istemişti.

Teksas Valisi Abbott telleri kaldırmak bir yana, eski başkan Trump’ın yarım kalan duvarını tamamlayacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi valilerden destek

Teksas Valisi Greg Abbott 14 Cumhuriyetçi Vali ile sınırda yaptığı açıklamada Biden’a yüklendi.

Abbott; “ABD yasaları yasadışı geçişi önlemeyi gerektirir. Joe Biden bunu sağlamada başarısız oluyor. ABD Başkanının terör izleme listesinde olan kişilerden kaçının ABD’ye girdiğinden haberi yok. ABD anayasasına göre bir eyalet vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alabilir” diyerek sınır güvenliğinde geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

İnsan kaçakçısı kartellerin bu işten büyük para kazandığını belirten Abbott, aldıkları tedbirlerle kartellerin Teksad’tan çok Arizona ve California’yı kullanmaya başladığını söyledi.

Abbott’a destek için sınıra gelen 14 eyaletin Cumhuriyetçi valisi Teksas’ı desteklemek için işbirliği yapacaklarını ve gereken her desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Her eyalet sınır eyaleti

Tenneesee Valisi “Her eyalet bir sınır eyaleti, uyuşturucu, fentanil girişi yoğun. Eyaletlerimiz de bunun zararlı etkilerini hissediyor” diyerek Teksas’ın sınır güvenliğine destek vereceklerini söyledi.

Valiler sınır güvenliğini artıracak yasadışı göçle mücadele edecek bir yasanın çıkarılması konusunda ABD Kongresi’ne çağrıda bulundu.

Cumhuriyetçi Amerikalılar da Teksas Valisinin sınır tedbirlerini destekliyor.

Sınırımızı Geri Alın sloganıyla ABD’nin çeşitli eyaletlerinden yola çıkan Cumhuriyetçiler ABD’nin Meksika’ya sınırı olan eyaletlerinden Teksas Arizona ve New Mexico’da destek gösterisi düzenledi.

Konvoya katılanlar TRT Haber’e konuştu.

Chris Burgard: “Teksas'ta insanlar iç savaş istemiyor. ABD’den ayrılmak istemiyoruz. Tek söylediğimiz, lütfen işinizi yapın. Federal hükümetin görevi bizi işgalden korumak. Bu sınırda 19 yıl kolluk kuvvetleriyle çalıştım. Size söyleyebilirim ki 60 günde sınır güvenliğini sağlarız”

Stanley Johns: “Büyüklerim Polonya'dan yasal yollarla belgeli geldiler. Göçmen gelmesini destekliyoruz ama yasal yollarla. Gelenlerin kim olduğunu bilmeliyiz. Biden sınır güvenliği konusunda samimi değil. Teksas Valisi kesinlikle haklı”

Bo Fender: “Biz göçmenler tarafından kurulmuş bir ülkeyiz. Yerli Amerikalılar dışında her birimizin kökeni göçmen. Buraya gelip ülkeye katkıda bulunmak ve Amerikan rüyasını yaşamak isteyen göçmenleri, insanları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yüzden yasal göçten yanayız”

ABD Meksika sınırında bu gelişmeler yaşanırken Washington’da Kongre koridorları hareketli.

ABD'de son yılların en katı sınır tedbirleri tasarısı görüşülüyor

ABD’de Meksika sınırının güvenliğine dair tartışmalar siyasi arenada devam ediyor.

Sınır güvenliğini artıracak adımlar içeren yeni yasa tasarısının metni senatörlerce açıklandı.

Kabul edilmesi halinde Kongre'nin göç konusunda onlarca yıldır attığı ilk önemli adım olacak.

ABD Meksika sınırının güvenliğine dair önlemler içeren tasarı öncekiler gibi İsrail, Ukrayna ve Tayvan savunma yardımıyla birleştirildi.

Toplam 118 milyar Dolarlık yasa tasarısında bu kez sınır güvenliğine 20 milyar Dolar ayrıldı.

Tasarı, daha sert ve daha hızlı yaptırım önlemleriyle sistemin elden geçirilmesini öneriyor.

Yasa tasarısı sınırdan belgesiz geçiş sayısı yüksek olduğunda başkana sınırı göçmenlere etkili bir şekilde kapatma konusunda yeni yetki veriyor.

Yasadışı sınır geçişlerinin sayısı beş günlük ortalamada günde 5 bin üzerine çıkarsa, sınır dışı etme sistemi devreye girerek göçmenlerin sığınma talebinde bulunma fırsatı olmadan Meksika'ya geri gönderilmesini sağlayacak.

Biden, yetkiye atıfta bulunarak, yasa tasarısı yasalaşır imzalanmaz bunu "sınırları kapatmak" için kullanacağını söyledi.

Teklif, göçmenlerin sığınma başvurusunda bulunabilmesi için gereken standardı yükseltiyor.

Beyaz Saray'ın aracılık ettiği bu anlaşma, modern tarihin en sert sınır ve göç yasalarından biri olacak ve Demokratlar tarafından uzun süredir savunulan kapsamlı göçmenlik reformunun bir unsuru olan ABD'deki tahmini 11 milyon izinsiz göçmenin hiçbirini yasallaştırmayacak.

Bu sert tedbirlere karşın Trump yanlısı bazı Cumhuriyetçiler, yasa tasarısını yetersiz bularak kabul etmeyeceklerini söylüyor.

Yasa tasarısı bu hafta Senato ve Mecliste görüşülecek.