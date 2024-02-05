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Dünya
AA 05.02.2024 12:30

İsrail medyasına göre, Gazze'de 540 İsrail askeri "dost ateşiyle" yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlattığı 27 Ekim'den bu yana 540 İsrail askerinin "dost ateşiyle" yaralandığı belirtildi.

İsrail medyasına göre, Gazze'de 540 İsrail askeri "dost ateşiyle" yaralandı

İsrail'de yayın yapan "Kanal 12" televizyonu, İsrail ordusunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara saldırılarının başladığı günden bu yana yaralanan askerlere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre İsrail güçlerinin Gazze'ye kara saldırısı başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana 540 İsrail askeri "dost ateşiyle" yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1300'ü Gazze'deki kara çatışmalarında olmak üzere 2 bin 820 askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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