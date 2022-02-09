Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'in Ukrayna krizindeki hesabı ne?
Rusya Lideri Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile tarihi zirvede görüştü. Zirvede Batı’ya net mesajlar vardı. TRT Haber Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit zirveyi TRT Haber Pekin Muhabiri Musab Eryiğit ve Rusya Muhabiri Eşref Yalınkılıçlı ile yorumladı.
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