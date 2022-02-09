Rusya'da COVID-19 salgını, Omicron varyantının yayılmasıyla etkisini artırıyor.

Resmi verilere göre, ülkede son 1 günde 183 bin 103 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, şu ana kadarki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 669 arttı.