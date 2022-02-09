Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saatte 183 bin 103 koronavirüs vakası tespit edildi.
Rusya'da COVID-19 salgını, Omicron varyantının yayılmasıyla etkisini artırıyor.
Resmi verilere göre, ülkede son 1 günde 183 bin 103 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, şu ana kadarki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 669 arttı.
Etiketler: Rusya Koronavirüs
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