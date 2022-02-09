Sosyal medya platformunda güvenlik koordinatörü Corman Keenan, "Tehlikeli Eylemler ve Zorluklar" adlı yeni bir politika kategorisi uyguladıklarını duyurdu.

Keenan içerik oluşturuculardan #SaferTogether (birlikte daha güvenli) hashtag'ini kullanarak haberi yaymalarını istedi.

TikTok'un ABD güvenlik şefi Eric Han'a göre, şirketin moderatör ekipleri, bu tür olumsuz içeriğin platformlarında yayılmasını sınırlamak için özenle çalışıyor.

TikTok’un güvenlik atağı, 50 gençten 1'inin tehlikeli TikTok mücadelelerine katıldığı, 300'den 1'inin ise potansiyel olarak ölümcül olan bir mücadeleye katıldığı ortaya çıkmasından sonra geldi.

Sağlığı bozan videolar

TikTok, gerçekçi olmayan diyetleri teşvik eden ve zayıflatıcı yeme bozukluklarına yol açabilecek videoları da yasaklamak istiyor.

İçerik oluşturucularından bazılarının, evde kişilerinkendii kendilerine benlerini çıkarması, klorofilli su içmek ve hatta tıkanıklığı gidermek için buruna diş sarımsak sokmak gibi yarardan çok zarar veren sağlık tüyoları videolarını paylaşmasının önüne geçilmek isteniyor.

Ayrıca kadın düşmanlığı, yanlış cinsiyetlendirme gibi konulardan bahseden videoları yasaklamak için yeni kurallar getiriliyor.

TikTok'un Tehlikeli, Yanıltıcı İçeriğin Yuvası Olma Eğilimi

Platformdan çıkan en yeni eğilimler arasında, son zamanlarda viral hale gelen, kamuya mal olmuş kişilerin ölümleriyle ilgili aldatmacalar yer alıyor.

Buna örnek olarak da TikTok'ta dolaşan aldatmacada, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in çoktan öldüğü ve son yılbaşı videosunun sahte teknoloji ile yapıldığı iddia ediliyor.