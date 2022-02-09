Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boynundaki motosiklet lastiğinden 6 yıl sonra kurtuldu
Endonezya'da bir timsah, boynundaki motosiklet lastiğinden 6 yıl sonra kurtarıldı.
Endonezya'nın Palu kentinde bulunan timsahın 6 yıldır boynundaki lastikle yaşadığı öğrenildi.
Bir kurtarma görevlisi tarafından üç hafta takip edilen timsah tuzak kurularak yakalandı ve boynundaki lastik, testere yardımıyla kesildi.
Timsahı kurtaran görevli, kameralar karşısında poz verdi.
Doğal hayatı koruma yetkilileri Ocak 2020'de, timsahın boynundaki lastiği çıkaracak kişiye ödül vereceklerini açıklamıştı.
Etiketler: Endonezya
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