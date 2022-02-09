Endonezya'nın Palu kentinde bulunan timsahın 6 yıldır boynundaki lastikle yaşadığı öğrenildi.

Bir kurtarma görevlisi tarafından üç hafta takip edilen timsah tuzak kurularak yakalandı ve boynundaki lastik, testere yardımıyla kesildi.

Timsahı kurtaran görevli, kameralar karşısında poz verdi.

Doğal hayatı koruma yetkilileri Ocak 2020'de, timsahın boynundaki lastiği çıkaracak kişiye ödül vereceklerini açıklamıştı.