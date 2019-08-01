Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 52'nci Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da, Güney Çin Denizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkesi olmayan aktörlerin geçmişten gelen problemleri kasıtlı olarak tekrar gündeme getirmemeleri gerektiğini vurgulayan Yi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Çin’in Güney Çin Denizi üzerindeki faaliyetlerine getirdiği eleştirileri “iftira” olarak niteledi.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Reuters