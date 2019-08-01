Beyin ile makineler arasında arayüz geliştirmeye yönelik projeler gerçeğe dönüşüyor.

Facebook Reality Labs tarafından finanse edilen ve San Francisco Üniversitesinden bilim insanları tarafından hayata geçirilen bir çalışmada beyin sinyallerinin kelimelere çevirilebildiği açıklandı.

İki yıl önce başlayan çalışmalardaki bu gelişmenin, on yıl sonra doğrudan beynimizden yazı yazabilmeye imkan sağlayacağı ön görülüyor.

Bu gelişme ile felç, omurilik yaralanmaları, nörodejeneratif hastalıklar gibi nedenlerle konuşamayan hastaların problemlerini anlatabilmesi, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin düşünce ile kontrol edilebilmesi gibi avantajlar sağlanması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde de Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink, beyin mikroçipini maymunlar üzerinde test ettiğini ve birinin bir bilgisayarı zihniyle kontrol etmesinin sağladığını açıklamıştı.

Kaynak: France 24