Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü, video oyunlarına çağ atlatacak bir teknolojiye imza attı.

Hareket kabiliyeti sınırlı olan kişiler için tasarlanan Beyin Sürücüsü adlı özel tasarlanmış oyun ile kişiler, beyin sinyallerini kullanarak sürücüyü yönlendirebiliyor.

Bir kazadan sonra felçli olan Samuel Kunz, oyunu ilk deneyenlerden biri.

Kunz, dijital yarış arabasını kafasına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla bilgisayara iletilen beyin sinyallerini kullanarak “pilotluk” yaptı.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde görevli Nörolog Dr. Rea Lehner, oyunun çalışma şeklini şu şekilde anlattı:

"Kafaya takılan elektrotlar bir amplifikatöre, bilgisayara ve bizim algoritmalarımıza bağlı. Algoritmalar beyin sinyalini hesaplıyor ve pilotumuzun kontrol edebileceği oyuna komutlar gönderiyor. Kullanıcının sol elini hareket ettirmeyi düşünmesi, arabayı sola , sağ elini hareket ettirmeyi düşünmesi, arabayı sağa çeviyor. Her ikisini birlikte hareket ettirmek, otomobilin düz gitmesini sağlıyor. Dördüncü komut ise zihnini tamamen temizlemesi ve düşünmemesi.Bu da arabayı yavaşlatıyor."

Araştırmanın oyunlar dışındaki nihai amacı, hareket kabiliyeti sınırlı olanlar için tekerlekli sandalye gibi cihazları kontrol etmek için teknoloji geliştirmek.

Kaynak: Reuters