Sudinfo sitesinde yer alan habere göre, limanda bulunan uyuşturucu madde dolu dolu konteynerdeki 24 ve 25 yaşlarındaki iki kişi, aşırı sıcak nedeniyle öleceklerini düşünerek polisi aradı.

Avrupa'nın en büyük ikinci limanında yaşanan olayda, polisin konteynere ulaşması yaklaşık 2 saat sürdü.

Polis, söz konusu kişileri, üzerlerinde iç çamaşırlarıyla bitkin halde buldu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda liman çalışanlarının zanlıları serinletmek için üzerlerine su döktüğü görüldü.

Bu kişiler "uyuşturucu kaçakçılığı"ndan gözaltına alındı.

Konteynerdeki kokain miktarına ilişkin açıklama yapılmadı ancak yerel medya "yüzlerce kilogram" uyuşturucu bulunduğunu öne sürdü.

Habere göre, 2014'ten bu yana limanda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 6 kat arttı, sadece 2018'de 50 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA