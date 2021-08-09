Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de tekne alabora oldu: 8 kişi öldü
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Çin'in Beihai kenti açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Çin’in Guangxi eyaletine bağlı Beihai kenti açıklarında içinde 30 yolcu bulunan tekne alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kurtarma ekipleri kazaya helikopter ve teknelerle müdahale etti.
Arama ve kurtarma faaliyetleri devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Çin
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