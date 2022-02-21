Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 71'i yurt içi kaynaklı, 144 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 32'si İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'ta 30, Baotou ve Bayannur şehirlerinde 1'er yerel vaka saptandı.

Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 10, Vuşi şehrinde 1, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 7, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 6, Şaanşi eyaletinin Cincong şehirde 5, Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu'da 4 ve Yünnan eyaletine bağlı Dıhong Dai ve Cingpo Özerk Vilayeti'nde 3 , Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 1 ve Heylongciang eyaletinin Cişi şehrinde 2 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 73 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 851 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1724 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatlarının son gününde COVID-19 vakası görülmedi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, organizasyonun son gününde, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" COVID-19 vakası tespit edilmedi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamaya göre, sporcu ve takım görevlileri dışında, "diğer paydaşlar" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekip mensuplarına yapılan testlerde de virüse rastlanmadı.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçirildiği 23 Ocak'tan olimpiyatların sonuna kadar 437 vaka tespit edildi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, COVID-19-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirildi.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırdı, ülkenin genel toplamına dahil etmedi.