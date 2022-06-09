Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, yoğun yağış sonucu eyaletteki çok sayıda nehir ve gölde su seviyesi tehlikeli düzeylere ulaştı.

Taşkınlar nedeniyle 1 Haziran'dan bu yana 2 bin 700 ev hasar gördü, 286 bin kişi tahliye edildi.

Yaklaşık 1,79 milyon kişiyi etkileyen sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

Birçok insan mahsur kaldı

Eyalet merkezi Cıngcou şehrinde sokaklar suyla kaplanırken, vatandaşlar metro istasyonlarında, tünellerde ve yer altı otoparklarında mahsur kaldı.

Tropikal iklim kuşağında yer alan ülkenin orta ve güney kesimlerinde, yaz aylarında yoğun yağışlar sıklıkla sellere yol açıyor. Geçen yıl bölgedeki sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.