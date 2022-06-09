Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de sel: 286 bin kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde, mevsimsel yağışlar birçok sele yol açtı. Eyalette ay başından bu yana 286 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, yoğun yağış sonucu eyaletteki çok sayıda nehir ve gölde su seviyesi tehlikeli düzeylere ulaştı.
Taşkınlar nedeniyle 1 Haziran'dan bu yana 2 bin 700 ev hasar gördü, 286 bin kişi tahliye edildi.
Yaklaşık 1,79 milyon kişiyi etkileyen sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.
Birçok insan mahsur kaldı
Eyalet merkezi Cıngcou şehrinde sokaklar suyla kaplanırken, vatandaşlar metro istasyonlarında, tünellerde ve yer altı otoparklarında mahsur kaldı.
Tropikal iklim kuşağında yer alan ülkenin orta ve güney kesimlerinde, yaz aylarında yoğun yağışlar sıklıkla sellere yol açıyor. Geçen yıl bölgedeki sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.
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