Almanya'nın Oberhausen kentinde Olga Park durağının yakınında seyir halinde olan bir tramvay ile otobüs çarpıştı.

Oberhausen polisinden alınan ilk bilgilere göre çok sayıda yaralı var. Bölgeye helikopter ambulans istendiği açıklandı.

Kazanın güzergahta nasıl meydana geldiğine dair henüz bir bilgi yok.

Bir polis sözcüsü, kurtarma görevlilerinin çalışmalarını engellememek için tüm sürücülerden kaza mahallinin çevresinden uzak durmalarını istedi.