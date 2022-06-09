Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da otobüsle tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın Oberhausen kentinde otobüsle tren çarpıştı çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
Almanya'nın Oberhausen kentinde Olga Park durağının yakınında seyir halinde olan bir tramvay ile otobüs çarpıştı.
Oberhausen polisinden alınan ilk bilgilere göre çok sayıda yaralı var. Bölgeye helikopter ambulans istendiği açıklandı.
Kazanın güzergahta nasıl meydana geldiğine dair henüz bir bilgi yok.
Bir polis sözcüsü, kurtarma görevlilerinin çalışmalarını engellememek için tüm sürücülerden kaza mahallinin çevresinden uzak durmalarını istedi.
Etiketler: Almanya
Son Haberler
- 15:10
- 15:00
- 14:50
- 14:49
- 14:43
Sıradaki Haber
Salmonella skandalında fabrika baskını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz