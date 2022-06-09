Salmonella skandalında hem adı lekelendi hem de büyük mali kayıp yaşadı. Çikolata üreticisi İtalyan Ferrero şirketi, ürünlerinde tespit edilen Salmonella bakterisi sonrası zarar etmeye devam ediyor.



Firmaya ait Belçika ve Lüksemburg'daki altı fabrika ve ofise baskın düzenlendi. Belçika'daki baskınları Federal Gıda Zinciri Güvenliği Birimi yaptı.



Baskın yapılan yerler arasında bakterinin çıkış noktası olarak bilinen Arlon fabrikası da vardı. 8 Nisan'dan bu yana kapalı olan fabrika henüz faaliyete başlamadı. Burada üretilen Kinder ürünlerinin tamamı Nisan ayında geri çağrılmıştı.

Ferrero soruşturması sürüyor



Lüksemburg'da da şirkete ait üç ofise baskın düzenlendi. Bilgisayar ve belgelere el konuldu. Lüksemburg Başsavcılığı kimsenin gözaltına alınmadığını duyurdu.



Baskınlar, Nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında yapıldı. İtalyan çikolata devi, bakteriye ilişkin sağlık birimlerine geç bilgi vermekle suçlanıyor.



Salmonella bakterisi, ilk olarak 15 Aralık'ta Arlon tesisinde tespit edilmiş, Avrupa genelinde 150'den fazla çocuk şirketin ürünleri sebebiyle bakteriden etkilenmişti.