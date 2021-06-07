Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de, kömür madenindeki patlamada can kaybı 4'e çıktı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Çin'in orta kesiminde kömür madeninde yaşanan patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Henan eyaletindeki maden ocağında meydana gelen patlamada ölen işçilerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
Yetkililer, patlamada kaybolan 4 işçinin arandığını kaydetti.
Henan'da 5 Haziran'da Hebi Kömür ve Elektrik Şirketi'nin işlettiği maden ocağında patlama meydana gelmişti.
Eyalet yetkilileri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 6 kişinin arandığını belirtmişti.
Etiketler: Çin
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