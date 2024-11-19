Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 19.11.2024 06:45

Çin'de ilkokul önünde araç kalabalığın içine daldı

Çin'in Hunan eyaletinde bir araç, bir ilkokulun önündeki kalabalığın arasına daldı. Devlet medyasına göre olayda birkaç öğrenci ve yetişkin yaralanarak yere düştü.

Çin'de ilkokul önünde araç kalabalığın içine daldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, henüz can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Aracın beyaz bir SUV olduğu belirtilirken, sürücü, okul güvenlik görevlileri ve veliler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Panik anları kameralara yansıdı

Olay yerinden sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çantalarını taşıyan öğrencilerin panik içinde kaçtığı ve yerde yatan çocukların olduğu görüldü.

Olayın Yong’an İlkokulu önünde, Dingcheng bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Bu olay, Çin’de bir hafta içinde meydana gelen üçüncü rastgele saldırı oldu.

12 Kasım’da güney Çin’de bir araç saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmiş, hafta sonu doğudaki bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda ise 8 kişi ölmüştü.

Toplumdan intikam alma saldırıları

Çin sosyal medyasında, bireylerin kişisel sorunlarını topluma saldırarak ifade ettiği "toplumdan intikam alma" olgusuna dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, bu tür saldırıların altında yatan sosyal ve psikolojik sorunların araştırılması gerektiğini vurguluyor.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
ABD'lilerin yüzde 20'si haberleri sosyal medya fenomenlerinden alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:51
Yenidoğan çetesi için hesap vakti
06:41
OAC'ye uygulanan elmas ambargosu kaldırıldı
06:38
FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için ışıklandırıldı
06:31
ABD'lilerin yüzde 20'si haberleri sosyal medya fenomenlerinden alıyor
06:35
Enerjinin kalbi İstanbul'da atacak
06:29
Danimarka, 1 milyar ağaç dikerek tarım arazilerini ormana dönüştürecek
Meteoroloji'den 4 kente "sarı" uyarı: Kar bekleniyor
Meteoroloji'den 4 kente "sarı" uyarı: Kar bekleniyor
FOTO FOKUS
Türkiye, tarih boyunca binlerce bilim ve ilim insanını yetiştirdi
Türkiye, tarih boyunca binlerce bilim ve ilim insanını yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ