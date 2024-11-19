Çin'de ilkokul önünde araç kalabalığın içine daldı

Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, henüz can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Aracın beyaz bir SUV olduğu belirtilirken, sürücü, okul güvenlik görevlileri ve veliler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Panik anları kameralara yansıdı

Olay yerinden sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çantalarını taşıyan öğrencilerin panik içinde kaçtığı ve yerde yatan çocukların olduğu görüldü.

Olayın Yong’an İlkokulu önünde, Dingcheng bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Bu olay, Çin’de bir hafta içinde meydana gelen üçüncü rastgele saldırı oldu.

12 Kasım’da güney Çin’de bir araç saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmiş, hafta sonu doğudaki bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda ise 8 kişi ölmüştü.

Toplumdan intikam alma saldırıları

Çin sosyal medyasında, bireylerin kişisel sorunlarını topluma saldırarak ifade ettiği "toplumdan intikam alma" olgusuna dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, bu tür saldırıların altında yatan sosyal ve psikolojik sorunların araştırılması gerektiğini vurguluyor.