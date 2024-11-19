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Dünya
AA 19.11.2024 06:30

ABD'lilerin yüzde 20'si haberleri sosyal medya fenomenlerinden alıyor

ABD vatandaşlarının yaklaşık yüzde 20'sinin, haberleri düzenli olarak sosyal medyadaki "haber fenomenlerinden" aldığı tespit edildi.

ABD'lilerin yüzde 20'si haberleri sosyal medya fenomenlerinden alıyor
[Fotograf: AA]

Pew Araştırma Merkezi, ABD'li 10 binden fazla yetişkinle yaptığı anket ve sosyal medya fenomenleri tarafından paylaşılan gönderilerin analizinden elde edilen bulguların sonuçlarını raporlaştırdı.

Çalışmada, Podcast'ler ve haber bültenleri de dahil olmak üzere güncel olaylar hakkında düzenli olarak paylaşım yapan ve konuşan, Facebook, Instagram, YouTube, X veya TikTok'ta 100 binden fazla takipçisi olan kişiler tarafından yönetilen hesaplar incelendi.

Raporda, ABD vatandaşlarının yaklaşık yüzde 20'sinin, yani her 5 Amerikalıdan birinin, haberleri düzenli olarak sosyal medyadaki "haber fenomenlerinden" aldığı tespit edildi.

Rapor, haber fenomenlerinin en çok siyaset ve seçimlerle ilgili paylaşımlarda bulunduğunu, bunu ırk ve kürtaj gibi sosyal konular ile "İsrail-Hamas" meselesi gibi uluslararası olayların izlediğini ortaya koydu.

Bu kişilerin çoğunun herhangi bir medya kuruluşuyla bağlantısı ya da geçmişi bulunmuyor.

Medya analistleri, fenomenlerin yanlış bilgilendirmeyi körükleyebileceği konusunda kaygılı

Sosyal medyada haber içeriği paylaşan fenomenlerin yüzde 85'i X'te varlık gösteriyor. Ancak birçoğunun Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarında da sayfaları mevcut.

Öte yandan, ABD'deki medya analistleri, çoğu editoryal standartlara uymak zorunda olmayan fenomenlerin yanlış bilgilendirmeyi nasıl körükleyebileceği ve hatta ABD'nin düşmanları tarafından kendi çıkarlarına uygun içerik üretmek için nasıl kullanılabileceği konusunda uzun zamandır endişe duyuyor.

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