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Dünya
AA 19.11.2024 06:21

Filistin Gazeteciler Sendikası: Gazzeli gazeteciler basın tarihinin en korkunç katliamına maruz kaldı

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana medya mensuplarının 1640 saldırıya uğradığını ve "basın tarihinin en korkunç katliamına maruz kaldığını" belirtti.

Filistin Gazeteciler Sendikası: Gazzeli gazeteciler basın tarihinin en korkunç katliamına maruz kaldı
[Fotograf: AA]

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Ramallah'ta iki gün sürecek "Filistin için Medya" konferansının açılış konuşmasını yaptı.

Ebubekir, "UNESCO'nun istatistikleri 2013'ten bu yana dünya çapında 900 gazetecinin öldürüldüğünü gösteriyor. Bu yılda yaklaşık 82 gazetecinin katledildiğini gösterir." dedi.

"Diğer yandan bu canice savaş (İsrail'in soykırımı) sırasında Gazze'de tüm dünyada öldürülenin iki katı gazeteci öldürüldü." diyen Ebubekir, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 188 gazetecinin öldüğüne dikkati çekti.

Ebubekir, "İsrail'in Gazze'ye ve onun kararlı halkına karşı 400 günden fazla süren soykırım savaşında gazetecilerimiz, basın tarihinin gördüğü en büyük ve en korkunç katliama maruz kaldı. İki dünya savaşında bu kadar gazeteci öldürülmedi." şeklinde konuştu.

Gazze'deki gazetecilerin "evlerinin yıkıldığını, yiyecek, su, internet ve ofissiz kaldıklarını" vurgulayan Ebubekir, İsrail'in "uçakları, tankları ve kurşunları altında çalıştıklarını" ifade etti.

Konferansa katılan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı Dominique Pradalie ise Gazze'nin "kan gölüne sahne olduğunu" belirterek, "Soykırım için tüm koşullar mevcut." dedi.

Pradalie, "Gazze'de öldürülen gazetecilerin büyük çoğunluğu (İsrail tarafından) kasıtlı olarak hedef alındı." diyerek, İsrail'in uluslararası medyanın Gazze'ye erişimini engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 9 Kasım'da yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in 188 gazeteciyi öldürdüğü, 396'sını yaraladığı ve 40'ını alıkoyduğu bildirilmişti.

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