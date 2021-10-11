Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de enerji krizi derinleşiyor
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de eylül ortasından bu yana yaygın elektrik kesintileri yaşanan Liaoning eyaletinde 2 hafta içinde 5'inci kez elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Ülkede enerji krizi ile mücadele için kömür üretimini artırma kararı alındı.
Sanayi bölgesinin bulunduğu ve en çok elektriğin tüketildiği Çin'in Liaoning eyaletindeki elektrik kesintileri üzerine Pekin yönetimi harekete geçti.
Enerji krizi ile mücadele etmek için kömür üretimini artırma kararı alındı.
Geçen hafta, ülkenin en büyük iki kömür madenciliği bölgesi olan Shanxi ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, 200'den fazla madene üretim kapasitesini artırmaları ve kuzeydoğu eyaletlerindeki enerji santrallerine kömür tedarikine öncelik vermeleri talimatını verildi.
Paris İklim Anlaşması gereği, Çin 2030'a kadar karbon salımını yüzde 65'in üzerinde düşürmeyi hedefliyor.
Uzmanlar, kömür arzının bu kış yetersiz kalması beklendiği için endüstriyel enerji tüketiminde yüzde 12'lik bir düşüş yaşanabileceği görüşünde.
Etiketler: Çin Enerji Piyasası Enerji
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