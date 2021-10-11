Ülkedeki kömür üretimi ve arzına ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamada bulunan Joshi, "Kesinlikle bir elektrik kesintisi tehdidi olmadığını" ve devlet tarafından işletilen Coal India Ltd'nin, "43 milyon tonluk yeterli kömür stokuna" sahip olduğunu vurguladı.

Hindustan Times'ın haberine göre Joshi, söz konusu miktarın, ülkenin 24 günlük kömür talebini karşılayabileceğini kaydetti.

Bunun yanı sıra Joshi, muson yağmurlarının elektrik santrallerine yönelik kömür sevkiyatını etkilediğini ve yağışların azalması ile kömür arzının artmasını beklediklerini ifade etti.

Elektrik kesintileri yaşanıyor

Kömür eksikliği nedeniyle ülkenin doğu ve kuzey eyaletlerinde günde 14 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, söz konusu durumun başkentte de enerji krizine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hindistan Enerji Bakanı Raj Kumar Singh de elektriğe artan talebin, ülkeyi enerji krizine sürükleyebileceğini bildirmişti.

Hindistan'da elektrik üretiminin yüzde 70'i kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor.