Merck & Co yaptığı açıklamada, hafif ve orta şiddetli COVID-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılacak oral ilaç için Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım izni başvurusunda bulunduğunu söyledi.

FDA'nın onaylaması halinde Molnupiravir, COVID-19 için kullanılan ilk oral antiviral tedavi yöntemi olacak.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan veriler, COVID-19'a yakalanma riski en yüksek olanlar için ölüm veya hastaneye kaldırılma riskini yarıya indirebileceğini gösterdi.

Merck'ten yapılan açıklamada, "2021'in sonuna kadar 10 milyon adet üretmeyi planlıyoruz" denildi.

Diğer ilaç üreticileri de antiviral haplar üzerinde çalışıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Nisan ayında CNBC'ye verdiği demeçte, COVID-19 ilacının bu yılın sonuna kadar piyasada olabileceğini söylemişti.