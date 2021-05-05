ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Howard, roketin parçalarının on binlerce kilometrekarelik alanda nereye düşeceğinin net olarak bilinmediğini açıklarken bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini sözlerine ekledi.

29 Nisan’da roketin başarıyla fırlatılmasının ardından modül fırlatıcı ana aşamasından ayrıldı. Ancak gövde Dünya'nın etrafında kontrolsüz biçimde dönmeye ve parçalanmaya başladı.

22 ton ağırlığında olduğu belirtilen 30 metrelik roketin parçalarının ne zaman ve nereye düşeceği bilinmiyor.

Parçalar Türkiye'ye de düşebilir

Uzmanlar, parçaların kuzeyde New York ile Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini öngörüyor.

Risk altındaki yerler arasında İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu Türkiye'nin birçok şehri de var.

Roketin 10 Mayıs'ta düşeceği tahmin ediliyor.