Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve güzergahının ABD Uzay Kuvvetleri'nce takip edildiğini kaydetti.

Yerleşim alanına düşmesinden endişe ediliyor

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini vurguladı.

Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.

Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.