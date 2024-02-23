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Dünya
AA 23.02.2024 14:46

Çin istihbaratından "giyilebilir cihazların casusluk amaçlı kullanılabileceği" uyarısı

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlarına ağ aygıtlarıyla iletişim kurabilen akıllı giyilebilir cihazların ve sivil amaçlı kullanılan elektronik izleme araçlarının, yabancı istihbarat kuruluşlarınca siber casusluk için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Çin istihbaratından "giyilebilir cihazların casusluk amaçlı kullanılabileceği" uyarısı
[Fotograf: Reuters]

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, kablosuz ağlar ve Bluetooth aracılığıyla cep telefonlarına bağlanan akıllı giyilebilir cihazların, internet üzerinden özel "Truva atı" programlarıyla ele geçirebileceği, fotoğraf, ses ve video kaydı özelliklerinin kullanıcının bilgisi dışında uzaktan kontrol edilebileceği belirtildi.

Paylaşımda bu cihazları taşıyan kişilerin gizlilik gerektiren mekanlara girdiklerinde siber casusların cihazları kullanarak sır niteliğinde bilgi ve kayıtlara ulaşabileceği ifade edildi.

Ağ kameraları ve diğer elektronik takip teknolojilerinin günlük hayatta ve üretim süreçlerinde yaygın kullanıldığına işaret edilen paylaşımda, bunların hassas noktalara yerleştirildiğinde anlık verilerin casusların eline geçmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, bazı yabancı istihbarat kuruluşlarının, "elektronik izleme ekipmanları satıcısı" kisvesinde Çinli balıkçılara avlanma alanlarını ağ ortamında izleyebilmeleri için özel kamera ekipmanları sağladığının tespit edildiği bildirildi.

Bilimsel ve teknolojik amaçlarla deniz alanları, hava sahası ve belirli kara bölgelerinin izlenmesini sağlayan teknolojilerin yabancı istihbarat kuruluşlarınca kontrol edilmesinin ekonomik faaliyetlere ve ülke güvenliğine zarar verebileceği kaydedilen açıklamada, güvenlik açıklarına karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulunuldu.

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