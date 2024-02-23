Filistin: Netanyahu'nun savaş sonrası planı Gazze'nin yeniden işgalinin resmi itirafıdır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun hükümete sunduğu "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) kapatılmasını" içeren planına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail medyasında "Savaş sonrası Netanyahu prensipleri" olarak tanımlanan planın kesin bir şekilde reddedildiği belirtilerek, bunun "Gazze'nin yeniden işgalinin resmi itirafı" olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu şekilde işlediği soykırım savaşını devam ettirmeye ve Filistinlilerin tehcir edilmesi için daha fazla zaman kazanmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu adımın saldırıların son bulması ve esirlerin serbest bırakılması için harcanan çabaları başarısızlığa uğratmak için "skandal bir hamle" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "bu prensiplerin Netanyahu'nun meşru Filistin yönetimine olan düşmanlığını ortaya koyduğu ve İsrail Başbakanı'nın yönetimde daha fazla kalmak için siyasi çözümü reddederek savaş ve şiddet sarmalını tercih ettiği" aktarıldı.

ABD yönetimine ve Batı ülkelerine, Filistin devletini kısa sürede tanıma ve BM'de tam üyelik almasını destekleme çağrısı yapılan açıklamada ayrıca işgale son verecek uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için hazırlıklara başlanması istendi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nden, 2000 yılında başlayan ve 5 yıl devam eden İkinci İntifada'nın (Aksa İntifadası) son yılı 2005'te çekilmişti.

Netanyahu'nun savaş sonrası planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında hükümete sunduğu, Gazze'de saldırıların ardından izleyeceği yol haritası, "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve UNRWA'nın kapatılmasını" içeriyor.

Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek.

Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak.

İsrail ayrıca Ramallah merkezli uluslararası meşruiyete sahip Filistin yönetimini, "terörü desteklemekle" suçlayarak, yol haritasındaki bu maddeyle Gazze yönetiminden uzaklaştırmayı amaçladığına işaret ediyor.