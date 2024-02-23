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Dünya
Reuters 23.02.2024 13:33

İsrail haftasonu Paris'te yapılacak görüşmelere katılacak

Gazze Şeridi'nde dört aydır askeri operasyon yürüterek büyük bölümünü harap eden İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmeler, bir kaynak ve İsrail basınında yer alan haberlere göre hafta sonunda Paris'te yapılacak.

İsrail haftasonu Paris'te yapılacak görüşmelere katılacak

Hamas'ın rehin aldığı İsraillilerin salıverilmesini de kapsayan görüşmelere ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra İsrail'den temsilciler de katılacak.

Ateşkes konusunda düzenlenen bir önceki görüşmeler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nın Hamas'ın İsrail'in bölgeden geri çekilmesiyle sonuçlanacak dört buçuk aylık ateşkes teklifini `akıldışı` olarak niteleyerek reddetmesiyle iki hafta önce başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ancak Filistinli militan grup Hamas'ın lideri İsmail Haniye, bu hafta Mısır'daydı. Haniye'in Mısır'da bulunmasının müzakerelerin sürdüğüne dair haftalardır görülen en güçlü işaret olduğu düşünülüyor.

İsrailli yayın kuruluşu Channel 12, savaş kabinesinin Paris'e Mossad istihbarat servisinin başındaki yetkili David Barnea başkanlığında müzakere heyeti gönderilmesini onayladığını bildirdi.

Konu hakkında kendisine verilen bilgiyi paylaşan kaynak, CIA Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ve Mısır istihbarat servisi başkanı Abbas Kamel'in de Paris'teki görüşemelere katılacağını söyledi.

Diplomatik çabaların, 10 Mart'ta başlayacak ve bir ay sürecek olan Ramazan bayramı öncesinde hız kazandığı görüldü.

Hamas İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği eş zamanlı saldırılarda İsrail'in, açıkladığı rakamlara göre 1,200 kişiyi öldürmüş ve 253 kişiyi kaçırarak rehin almıştı.

Hamas'ın elinde hâlâ 100'den fazla rehine olduğu düşünülüoyr.İsrail'in bu saldırılara karşılık vermek üzere Ekim'de başlattığı askeri harekatta, Gazze'deki sağlık yetkililerine göre bugüne kadar yaklaşık 30,000 Filistinli öldürüldü.

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