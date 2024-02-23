Gazze'den alıkonulan bir Filistinli İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'den alıkoyduğu bir Filistinlinin Er-Ramle Cezaevi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistinlinin ölüm nedeni, ismi ve alıkonulduğu tarihe ilişkin detay verilmeyen açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısının 10'a ulaştığı kaydedildi.

Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre İsrail, 7 Ekim'den itibaren yürüttüğü "intikam uygulamaları" kapsamında hapishanelerdeki Filistinlileri "açlık, tecrit ve tıbbi ihmale" maruz bırakıyor.