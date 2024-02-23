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Dünya
AA 23.02.2024 12:52

İsrail ile çatışan Hizbullah 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail ordusu ile çıkan çatışmalarda ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 3 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ile çatışan Hizbullah 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
[Fotograf: AA]

Hizbullah, İsrail'in saldırılarındaki kayıpları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın Hüseyin Muhammed Halil, Mahmud Yakub İsmail ve Muhammed Hasan Taraf adlı mensuplarının öldürüldüğü ifade edildi.

Halil ve İsmail'in, Hizbullah'ın "İslami Sağlık Heyeti" olarak adlandırdığı sivil savunma ekibinde yer aldıkları kaydedildi.

Hizbullah'tan 2 kamikaze İHA ile misilleme

Hizbullah Hareketi yaptığı bir başka açıklamada, sivil savunma ekiplerine düzenlenen saldırıya misilleme olarak İsrail'in sınırda yer alan "Kiryat Şmona" yerleşim birimine saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, iki kamikaze insansız hava aracı ile yerleşim biriminde bulunan karargahın hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 211’e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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