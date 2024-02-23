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Dünya
AA 23.02.2024 12:49

İsrail'de bazı askerler birliklerini ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrail ordusunun "Alpinist" adı verilen özel birliğinde görev yapan bazı yedek askerlerin dün birliği ziyaret eden Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği bildirildi.

İsrail'de bazı askerler birliklerini ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
[Fotograf: Reuters]

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu dün ülkenin kuzeyinde yer alan bir askeri üssü ziyaret etti.

Netanyahu'nun, Alpinist adı verilen özel askeri birliği ziyareti öncesinde askerlere görüşme için hazır olmaları talimatı verildi ancak birçok asker Netanyahu ile görüşmek istemedi.

Bu durum üzerine birliğin komutanı tarafından seçilen iki ekip görüşmede yer alırken, İsrail Başbakanlık Ofisi, üs ziyaretine ilişkin yayınladığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyinde birliğin askerleriyle buluştuğu görüntülere yer verdi.

İsrail'de bazı kesimler tarafından Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını engelleyememekle suçlanan Netanyahu'nun, aralık ayında yaralı askerleri ziyaret ettiği sırada bazı askerlerin kendisiyle görüşmek istemediğine dair haberler ülke basınında yer almıştı.

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