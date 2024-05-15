Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2024 06:54

Çin, İngiltere'nin, vatandaşlarını casuslukla suçlamasına tepki gösterdi

Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden bazı vatandaşlarının İngiltere'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınarak soruşturulmasına tepki gösterdi.

Çin, İngiltere'nin, vatandaşlarını casuslukla suçlamasına tepki gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vamg Vınbin, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında İngiliz otoritelerinin 3 Çin vatandaşını gözaltına almasından "derin endişe duyduklarını" belirtti.

İngiltere'nin bir süredir "Çin casusları" ve "Çin'in siber saldırısı" iddialarını abartarak gündeme taşıdığını savunan Sözcü Vang, "Tüm bu suçlamalar temelsizdir ve kabul edilemez bir düşmanlaştırma biçimidir." dedi.

Vang, "Çin, yargı adaleti ve ulusal güvenlik adı altında oynanan bu hakir ve siyasi güdümlü oyunları reddediyor." ifadesini kullandı.

İngiliz polisi, hafta başında Hong Kong istihbarat servisine yardım sağladıkları suçlamasıyla 3 kişinin Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Çin'in Londra Büyükelçisi Cıng Zıguang, ülkesinin İngiltere topraklarında casusluk ve siber saldırı düzenlediği iddiaları üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

ETİKETLER
Çin İngiltere
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi"ne yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
06:53
İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü
07:06
Sokaktakilerle tartıştı, balkonda vurularak ağır yaralandı
06:44
Gazze'de katliam 222 gündür devam ediyor
06:31
Biden ile Cumhuriyetçiler arasında İsrail anlaşmazlığı
06:22
ABD hükümeti Çin elektrikli araçlarına yönelik tarifeleri yüzde 100'e çıkardı
İstanbul'da yarım Ay
İstanbul'da yarım Ay
FOTO FOKUS
Türkiye ve Azerbaycan'dan KKTC'ye ziyaret
Türkiye ve Azerbaycan'dan KKTC'ye ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ