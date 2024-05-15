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Dünya
TRT Haber 15.05.2024 06:31

Filistin'in 76 yıldır süren dramı: Nekbe

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla Filistinlilerin zorunlu göçe zorlanmasının üzerinden 76 yıl geçti. Binlerce Filistinli katledildi, bir milyona yakın kişi vatanından göçe maruz bırakıldı. Bugün bir kez daha İsrail soykırımına sahne olan Filistin topraklarında 15 Mayıs, "Nekbe" yani "Büyük Felaket" olarak anılıyor

675 köy ve kasabayı yok ettiler. Yaklaşık 15 bin kişiyi katlettiler. 1 milyon Filistinliyi de vatanlarından sürdüler...

İlk "Büyük Felaket" Nekbe,, 76 yıl önce Filistin topraklarında yaşandı.

Sürgüne gönderilen Filistinlilerin boşalttıkları toprakların üzerine 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti kuruldu.

Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çoğu Batı Şeria, Gazze ve komşu ülkelere tehcir etti. Ancak onlar bir daha doğup büyüdükleri vatanlarına dönemediler.

İsrail, 1967’deki 6 Gün Savaşı’nın ardından, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne de el koydu.
Ve her yıl kontrollü olarak Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri açtı.

Hiçbir barış anlaşmasında da Filistinlilerin geri dönme isteğini kabul etmedi.

Filistin Merkezi İstatistik Ofisi'nin verilerine göre yaklaşık 14 milyon Filistinli'den 8 milyonu dünyanın çeşitli yerlerinde mülteci olarak yaşıyor.

5 milyondan fazla Filistinli mülteci Birleşmiş Milletler'den mülteci kaydı ile yardım alıyor.
1 Milyondan fazlasıysa hala kayıt dışı olarak göründüğü için bundan faydalanamıyor.

7 aydan fazla süredir devam eden İsrail saldırıları ve katliamları ise yeni bir Nekbe endişesine neden oldu.

Çünkü İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında 35 binden fazla Filistinli katledildi, 79 binden fazla Filistinli yaralandı.

İsrail'in bu süreçteki saldırılarında 360 bin yapı zarar gördü veya tamamen yıkıldı.

İbadethaneler, hastaneler ve okullar da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Filistinliler İsrail güçlerinin bombalarından kurtulmak için Gazze'nin güneyine zorunlu olarak göç etti.

Ancak İsrail'in saldırılarının artması sonrası 500 bine yakın kişi kenti terk etmek zorunda kaldı.
 

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