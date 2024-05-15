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Dünya
Reuters, TRT Haber 15.05.2024 06:11

Yeni Kaledonya'da sokaklar savaş alanına döndü

Fransa’nın Büyük Okyanus'taki özerk bölgesi Yeni Kaledonya Adası'nda tansiyon yüksek. Yeni Kaledonya anayasasında, bölgede yaşayan Fransızlar lehine değişiklik öngören yasa teklifi, protesto edildi. Çıkan olaylarda, 54 güvenlik görevlisi yaralandı, 82 gösterici gözaltına alındı. Başkent Noumea'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeni Kaledonya anayasasında bölgede yaşayan Fransızlar lehinde değişiklik öngören yasa teklifi ada ülkesini karıştırdı.

Yasanın Fransız Meclisinde görüşüldüğü sırada başlayan gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

200 araç, 50'den fazla iş yeri kundaklandı. Olaylarda, 54 güvenlik görevlisi yaralandı, 82 gösterici göz altına alındı.

Olaylar nedeniyle başkent Noumea'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi, halka sükunet çağrısı yapıldı.

Oy verme sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa tasarısına göre 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları eyalet seçimlerinde oy kullanabilecek. 

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