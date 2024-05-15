Yeni Kaledonya'da sokaklar savaş alanına döndü

Yeni Kaledonya anayasasında bölgede yaşayan Fransızlar lehinde değişiklik öngören yasa teklifi ada ülkesini karıştırdı.
Yasanın Fransız Meclisinde görüşüldüğü sırada başlayan gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.
200 araç, 50'den fazla iş yeri kundaklandı. Olaylarda, 54 güvenlik görevlisi yaralandı, 82 gösterici göz altına alındı.
Olaylar nedeniyle başkent Noumea'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi, halka sükunet çağrısı yapıldı.
Oy verme sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa tasarısına göre 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları eyalet seçimlerinde oy kullanabilecek.