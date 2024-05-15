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Dünya
AA 15.05.2024 03:42

Gazze'de İsrail ordusuna ait 21 araç hedef alındı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, dün İsrail ordusuna ait 21 aracı vurduğu açıklandı.

Gazze'de İsrail ordusuna ait 21 araç hedef alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Filistinli gruplar dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusu ve Gazze şehrinin Ez-Zeytun mahallesinde İsrail ordusuyla şiddetli çatışmalara girdi.

Çatışmalarda 14'ü tank, 4'ü buldozer ve 3 personel nakil aracı olmak üzere İsrail ordusuna ait 21 araç hedef alındı.

İsrail güçlerinin Refah'ta önceden tuzaklanan bir tünele girmeye çalıştığı sırada tünelin girişindeki bubi tuzağının patlatılmasıyla söz konusu güçlerin bazıları öldü bazıları yaralandı.

Refah'ta bubi tuzağı kurulan bir evin patlatılmasıyla da evde bulunan İsrail özel kuvvetlerinden ölenler ve yaralananlar oldu.

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