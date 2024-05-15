Balkanlarda en beğenilen lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünce, 6 Batı Balkan ülkesinde yapılan bir anket, Batı Balkan halklarının ülke liderlerine ilişkin düşüncelerine ışık tuttu.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da yapılan "Batı Balkanlar Bölge Anketi"nde katılımcılara "dünya ve bölge liderlerinden hangisi hakkında olumlu görüşleriniz var?" sorusu yöneltildi.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan en beğenilen lider seçildi.

Balkanlarda Erdoğan sevgisi

Arnavutluk'ta ankete katılanların yüzde 71'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını belirtti.

Bosna Hersek'te de yüzde 61 ile Erdoğan en beğenilen lider oldu.

Karadağ'da ankete katılanların yüzde 56'sı, Kuzey Makedonya'da ise yüzde 66'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en beğendikleri lider olduğunu kaydetti.

Kosova'da ise ABD Başkanı Biden yüzde 85 ile en beğenilen liderler sıralamasında ilk sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 82 ile ikinci oldu.

Sırbistan'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin ardından en beğenilen 3'üncü lider oldu.

Ankete 7 binin üzerinde kişi katıldı.