Açık 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2024 02:37

Nijerya'da üsse saldırı: 5 asker yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı

Nijerya'da üsse saldırı: 5 asker yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, silahlı çete üyelerinin Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiği, 11 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Balkanlarda en beğenilen lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:51
Gazze'de İsrail ordusuna ait 21 araç hedef alındı
03:08
Bursa'da 300 bin TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
02:58
Cezayir'de komşusunu 28 yıldır evinde alıkoyan kişi gözaltına alındı
02:26
Balkanlarda en beğenilen lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
03:56
İngiltere'de LSE öğrencileri İsrail'le işbirliğini protesto etti
01:16
Filistin destekçisi öğrenciler Harvard Üniversitesi yönetimiyle anlaştı
İrlanda'da İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi
İrlanda'da İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
TRT Haber'den ABD Dışişleri'ne zor soru: Soykırımı kabul etmek için limitiniz nedir?
TRT Haber'den ABD Dışişleri'ne zor soru: Soykırımı kabul etmek için limitiniz nedir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ