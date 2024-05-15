Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 15.05.2024 06:40

Gazze'de katliam 222 gündür devam ediyor

İsrail, 222 gündür Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. Refah'ta yoğunlaşan İsrail saldırıları sebebiyle 450 bin Filistinli, yine göç etmek zorunda kaldı. İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ölen Filistinli sayısı 40'a yükseldi.

Gazze'de katliam 222 gündür devam ediyor

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin tamamına acımasızca bomba yağdırmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde güvenli nokta kalmazken, İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler son sığındıkları yer olan Refah'tan da göç etmeye başladı.

Birleşmiş Millerler, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Refah'tan 450 binden fazla Filistinlinin göç ettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yeniden yoğun saldırılar başlatması sebebiyle Cibaliya'da da binlerce Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Sınır kapılarının kapatılması felakete yol açacak

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda vurduğu 3 katlı evde, ölü sayısı 40'a yükseldi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail ordusu, Refah'ın güneyindeki Selahaddin Sınır Kapısı yakınında keşif uçağıyla saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden sonra Gazze'de durum daha da kötüye gidiyor.

Filistin Kızılay, İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarını kapatmasının felakete yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail - Lübnan sınırı da gergin

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik saldırısında ise 5 İsrail askeri yaralandı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Biden ile Cumhuriyetçiler arasında İsrail anlaşmazlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi"ne yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
06:54
Çin, İngiltere'nin, vatandaşlarını casuslukla suçlamasına tepki gösterdi
06:53
İsrail, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinliyi öldürdü
07:06
Sokaktakilerle tartıştı, balkonda vurularak ağır yaralandı
06:31
Biden ile Cumhuriyetçiler arasında İsrail anlaşmazlığı
06:22
ABD hükümeti Çin elektrikli araçlarına yönelik tarifeleri yüzde 100'e çıkardı
İstanbul'da yarım Ay
İstanbul'da yarım Ay
FOTO FOKUS
Türkiye ve Azerbaycan'dan KKTC'ye ziyaret
Türkiye ve Azerbaycan'dan KKTC'ye ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ