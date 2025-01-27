Çin, çok sayıda ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Çin Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, Afrika ülkeleri Gana, Somali, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Tanzanya ve Mısır; Orta Doğu ülkesi Katar; Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor ve Avrupa'da Bulgaristan'dan hayvansal ürünlerin ithalatının yasaklandığı aktarıldı.

Bu ülkelerden koyun, keçi, kanatlılar ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünleri, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten koyun ve keçi ürünleri ile Almanya'dan da çift toynaklı hayvanlara ait işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerin ithalatı yasaklandı.

Yasağa gerekçe olarak, Dünya Sağlık Örgütünün, söz konusu ülkelerdeki koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının varlığına ilişkin duyuruları gerekçe gösterildi.